Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Welden aus dem Verkehr

Ein 63-Jähriger wird am Sonntagmorgen in Welden von der Polizei angehalten. Schnell stellt sich heraus: Der Autofahrer hat zu viel Alkohol getrunken.

Seinen Führerschein ist ein 63-Jähriger nach einer Polizeikontrolle in Welden für mindestens einen Monat los. Der Mann wurde am Sonntagmorgen gegen 7.50 Uhr von den Beamten in der Fuggerstraße kontrolliert. Da er laut Polizei deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der 63-Jährige 0,98 Promille hatte. Deshalb durfte er nicht mehr weiterfahren. Laut Polizeibericht kassierte der Mann ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (kinp)