Polizei zieht betrunkenen Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

In Welden war ein 44-Jähriger auf einem E-Scooter unterwegs. Der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken, um damit zu fahren, berichtet die Polizei.

Zu viel Alkohol getrunken hatte offenbar ein 44-Jährige, der in Welden mit einem E-Scooter unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Eindruck. Der Mann hatte rund 0,92 Promille. Deshalb durfte er nicht mehr weiterfahren. Seinen Führerschein musste er nicht abgeben, da er keinen hat, berichtet die Polizei. (kinp)