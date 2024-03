Unbekannte brechen in Haus in Welden ein

In ein Einfamilienhaus in Welden wurde eingebrochen, berichtet die Polizei. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.

Bargeld und Schmuck sind aus einem Einfamilienhaus in Welden gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch in der Hofstraße. Der Bewohner des Hauses war zu dieser Zeit unterwegs. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass sämtliche Räume durchwühlt wurden. Auch am Haus selbst entstand Sachschaden, berichtet die Polizei. Sie sucht nun nach Hinweisen auf den Einbruch. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen. (kinp)