Unbekannte klauen in Welden Schnaps im Wert von über 1000 Euro

Hochprozentigen Alkohol im Wert vom mehr als 1000 Euro ist aus dem Edeka-Markt in Welden gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie konnten die Unbekannten so viel Schnaps mitgehen lassen? Darauf hat auch die Polizei bislang offenbar keine Antwort. Denn sie sucht nach Zeugen zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Demnach wurde bereits am vergangenen Montag im Edeka-Markt in Welden Schnaps im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Die Tat soll sich im Zeitraum zwischen 17.05 Uhr und 17.20 Uhr ereignet haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291 1890 -0 zu melden. (kinp)