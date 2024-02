Unbekannter zerkratzt Auto in Welden

Als ein 88-Jähriger am Mittwoch zu seinem Auto in Welden kommt, erwartet ihn eine unschöne Überraschung. Sein Auto wurde von einem Unbekannten zerkratzt.

Das Auto eines 88-Jährigen ist am Mittwoch von einem Unbekannten zerkratzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach stellte er einen 95 Zentimeter langen Kratzer auf der Motorhaube seine Volvos fest. Der Vorfall ereignete sich mutmaßlich in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.10 Uhr auf dem Parkplatz der DHL-Filliale in Welden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbitten die Beamten unter der Telefonnummer 08291-18900. (kinp)