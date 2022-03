Unfall in Welden: Eine Verletzte und ein demolierter Oldtimer

Ein Autofahrer achtet in Welden nicht auf die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wird eine Frau verletzt. Wegen des beschädigten Oldtimers ist der Sachschaden enorm.

Ein demolierter Oldtimer und eine verletzte Frau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Welden. Ein Mann hatte am Samstag gegen 15.40 Uhr an der Einmündung vom Schlosshof zur Bahnhofstraße nicht auf die Vorfahrt geachtet.

Beim Zusammenstoß erlitt die Frau ein Schleudertrauma und mehrere Prellungen. Der Rettungsdienst musste sie ins Uniklinikum Augsburg einliefern. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei aufgrund des beschädigten Oldtimers ein hoher Sachschaden in Höhe von etwa 37.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (thia)