Unfall mit einer Verletzten und einem Totalschaden

In Welden wollte am Donnerstag um 17.30 Uhr eine 57-Jährige mit ihrem Pkw von der Bahnhofstraße nach links in die Brunnenbergstraße einbiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 23-Jähriger zu spät und fuhr auf. Die 80-jährige Beifahrerin im haltenden Pkw wurde dabei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort laut Polizei jedoch nicht notwendig. Das Fahrzeug des Auffahrenden war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 1.300 Euro geschätzt. (corh)