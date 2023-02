Unfallverursacherin in Welden verhält sich vorbildlich

Eine 59-jährige Autofahrerin rempelt in Welden beim Einparken gegen ein anderes Auto. Dank ihres Verhaltens kann der Schaden unkompliziert geregelt werden.

Vorbildlich verhalten hat sich eine 59-jährige Autofahrerin nach einem kleinen Unfall in Welden. Die Frau war am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Burckhartstraße beim Rangieren gegen einen geparkten Nissan Juke gestoßen.

Die Verursacherin hinterließ an dem Fahrzeug einen Hinweiszettel und verständigte die Polizei. So konnte der Schaden unkompliziert reguliert werden. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf rund 300 Euro geschätzt. (thia)