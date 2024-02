Vermummte Personen stehlen Fahrräder

Vermummte sind durch Welden gezogen und haben Räder gestohlen - aber keines behalten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden laut Polizei in Welden zwei Fahrräder entwendet. In der gleichen Nacht stellten Anwohner der Johann-Strauß-Straße in Welden auf ihren Überwachungskameras zwei vermummte Personen fest. Auf den Aufnahmen war zu sehen, wie die Unbekannten die Grundstücke betraten und unter anderem versuchten eine Garage durch deren Seitentüre zu betreten. Da diese verschlossen war, zogen die Täter unverrichteter Dinge weiter. Die gestohlenen Räder wurden auf einer Wiese in Auerbach abgelegt, auf der sie am Dienstag aufgefunden wurden.

Wenig später teilte einer der Geschädigten aus Welden das Fehlen seines E-Bikes mit, so dass zumindest eines der aufgefundenen Fahrräder zugeordnet werden konnte. Der Besitzer des zweiten aufgefundenen Fahrrades, ein Mountainbike der Marke Cone, ist bisher noch unbekannt.

Die Polizei geht davon aus, dass auch dieses in Welden entwendet wurde. In der Vergangenheit gab es im Zuständigkeitsbereich der PI Zusmarshausen bereits mehrere vergleichbare Fälle. Die beiden Täter agieren meist in einem Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr. Die Polizei bittet, verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in diesem Zeitraum, schnellstmöglich über die 110 zu melden. (AZ)