Wohnwagen-Anhänger macht sich selbstständig

Wenn ein Gespann nicht hält, kann das fatale Folgen haben.

Unfall an der Kreuzung: Am Freitag, 28. April, stand ein 36-jähriger Weldener gegen 6.50 Uhr mit seinem Fahrzeuggespann an der Kreuzung Ganghoferstraße / Uzstraße in Welden, um in letztere einzufahren. Beim Anfahren löste sich laut Polizei der Wohnwagen und rollte dem hinter ihm stehenden Auto eines 43-Jährigen in die vordere linke Fahrzeugseite. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro, am Wohnwagen ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. (AZ)