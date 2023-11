Westendorf

Die Arbeiten ziehen sich hin: So ist der Stand bei der Pumptrack-Strecke

Die Pumptrack-Strecke in Westendorf ist asphaltiert.

Die Arbeiten an der Pumptrack-Strecke in Westendorf ziehen sich noch hin. Was die nächsten Schritte sind und wie viel das Projekt kosten soll.

Bereits seit dem Sommer ist klar, wie kurvig die von der Westendorfer Jugend lang ersehnte Pumptrack-Strecke, die zwischen der Bundesstraße B2 und der Bahnlinie entstehen soll, werden wird. Der Wunsch nach einer solchen Anlage war in der Jugendversammlung in Westendorf formuliert worden. Im August wurden die Kurven und Buckel auf dem Weg zum Bogenschießplatz der Tell-Schützen modelliert. Mittlerweile wurde die Asphaltschicht aufgebracht, die erdigen Flächen wurden angepflanzt. Doch noch verhindert ein großer Bauzaun, dass Roller, Skates, Boards und Räder auf der Strecke sind. Doch wie lange wird der noch dort stehen? Auf Rückfrage erklärt Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter, dass noch Abläufe in der Mitte der Anlage fehlen: „Hier steht die Teilelieferung noch aus.“ Zudem sei erst kürzlich der Rasen angesät worden. Da es an der Pumptrack-Strecke zwischen Bundesstraße und Bahnlinie keine Möglichkeit gibt, den Boden zu gießen, war es in den heißen Sommermonaten nicht möglich gewesen, den Rasen dort anzupflanzen und regelmäßig zu wässern. Nun wird es voraussichtlich weitere acht Wochen dauern bis der Rasen einigermaßen angewachsen ist. Bis dahin wird der Bauzaun verhindern, dass die Pumptrack-Strecke eingeweiht wird. Die Gemeinde Westendorf übernimmt die Kosten selbst Veranschlagt wurden für das Projekt etwa 100.000 Euro, die die Gemeinde selbst bezahlt. Noch Anfang des Jahres, als der Gemeinderat den Haushalt aufgestellt hatte, war um die Realisierung der Pumptrack-Strecke gebangt worden. Zu hoch schienen die Ausgaben, die in diesem Jahr anstanden. Im Vorjahr konnte das Projekt nicht verwirklicht werden, weil die Hoffnung auf eine Förderung den Baubeginn verhindert hatte. Die Förderung, um die sich die Verwaltung bemüht hat, erhielt sie nicht, deswegen beschränkt sich die Anlage nun auf das Wesentliche: auf asphaltierte Buckel und Kurven. Zum Vergleich: Mit Zuschüssen aus dem Fördertopf, der leer war, hätte die Anlage mehr Aufenthaltscharakter bekommen – mit Informationstafeln, Sitzgelegenheiten und einer Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern. Lesen Sie dazu auch Westendorf Plus Zu wenig Geld in Westendorf: Neue oder größere Schule ist vom Tisch

