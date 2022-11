Westendorf

Die Westendorfer Schulstraße soll schön und sicher werden

Plus Mit der Schulstraße soll sich eine wichtige Straße in Westendorf verändern. Nun wurden die Pläne vorgestellt. Was sich für Kinder und Friedhofsbesucher verbessern soll.

Von Steffi Brand

Der Fahrplan für den Ausbau der Schulstraße in Westendorf steht. Um vorzustellen, was genau in der Straße und im Untergrund passieren soll, waren am Mittwochabend drei Referenten des Ingenieurbüros Steinbacher Consult in der Gemeinderatssitzung. Gemeinsam stellten Sie den Mitgliedern des Gemeinderats und den sechs Gästen die Gestaltung und den Zeitplan vor. Im Fokus stand dabei der nördliche Teil der Schulstraße vom Neubaugebiet in Richtung Süden, an Schule und Friedhof vorbei bis hin zur Kreuzung aus Schulstraße, Nordendorfer Straße, Kapellenweg und Mühlstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

