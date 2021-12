Eine runde Sache: Die rollenden Saunas aus Westendorf

Plus Corona-Beschränkungen zerstörten das Geschäft von Jasmin und Franz Schubert. Jetzt setzen die Westendorfer Unternehmer mit einer neuen Idee alles auf eine Karte.

Voller Vorfreude und auch mit einem gehörig mulmigen Gefühl im Bauch blicken Jasmin und Franz Schubert auf ihre erste Saison im Sauna-Business. Direkt vor ihrer Haustür in der Hauptstraße in Westendorf stehen „ihre Babys“, wie Jasmin Schubert die Fasssauna-Flotte liebevoll nennt. Mit reichlich Schneeflocken vom Himmel und dem nasskalten Wetter sollen nun die Buchungen anziehen und langfristig das zweite wirtschaftliche Standbein des Paares werden. Mit reichlich Bauchschmerzen haben sie investiert – und hoffen nun darauf, dass sich das Risiko gelohnt hat.