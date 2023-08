Westendorf

06:00 Uhr

Es geht voran bei der Pumptrack-Anlage in Westendorf

Die Pumptrack-Anlage in Westendorf nimmt Formen an.

Plus Die ersten Hügel und Kurven sind schon gut zu erkennen. Ende des Jahres soll die Pumptrack-Strecke für Skates, Boards und Räder in Westendorf fertig sein.

Von Steffi Brand

Was lange währt, wird nun endlich kurvig, holprig und könnte zum Jahresende für reichlich Spaß bei den Jugendlichen in Westendorf sorgen. Die Pumptrack-Strecke, die zwischen der Bundesstraße B2 und der Bahnlinie entstehen soll, nimmt allmählich Formen an. Der Wunsch nach einer solchen Anlage war in der Jugendversammlung in Westendorf formuliert worden.

Auf dem Weg zum Bogenschießplatz der Tell-Schützen sind die Buckel und Kurven, die gerade modelliert werden, schon gut zu sehen. Auf Nachfrage berichtet Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter vom Zeitplan: Ende August soll die modellierte Fläche asphaltiert werden. Dann wird das Gelände begepflanzt. Bis zur finalen Abnahme – bis also die Jugendlichen im Ort ihre Pumptrack-Strecke mit Rollern, Skates, Boards und Rädern austesten können – wird es Herbst werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

