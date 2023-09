Westendorf

vor 16 Min.

Fußballfans fiebern im Leipziger Stadtion auf Sitzen aus Westendorf mit

Die Red-Bull-Arena in Leipzig hat neue Sitze. Hergestellt wurden sie im Landkreis Augsburg.

Plus Die Red-Bull-Arena bezieht bereits zum zweiten Mal die Stühle für das Stadion aus Westendorf. Der Auftrag hat große Bedeutung für die Kunststoff-Firma GIWA.

Von Marie Fichtel Artikel anhören Shape

Wer die Red-Bull-Arena in Leipzig besucht, sitzt auf roten und weißen Sesseln, die aus dem Landkreis Augsburg stammen. Die GIWA, eine Kunststofffirma aus Westendorf, hat 30.000 neue Sitze für das Stadion gefertigt – und das nicht zum ersten Mal.

Als das Zentralstadion, die heutige Red-Bull-Arena zum Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde, musste umgebaut werden. Der Auftrag für die Sitze ging an die GIWA GmbH. Die Firma verarbeitet Kunststoffe im Landkreis Augsburg. Sie entwickelt und fertigt Produkte aus Plastik für Autos, Büromöbel oder Haushaltsartikel wie Kühlschränke. Dabei will das Unternehmen versuchen, nachhaltige Lösungen zu finden. 2022 stand erneut ein Umbau im Stadion an. Und wieder hat die GIWA die Sitze geliefert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen