Pfarrfasching mit himmlischen Geschichten und irdischen Problemen

Beim Westendorfer Pfarrfasching wird traditionell das örtliche Geschehen humorvoll aufs Korn genommen. Das war diesmal geboten.

Westendorf startete wieder voller Elan in die fünfte Jahreszeit. Zum Pfarrfasching im Gasthaus zur Krone hat die Pfarrei St. Georg Westendorf wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem auch die örtlichen Themen „durch den Kakao gezogen“ wurden.

Der Start im voll besetzten Saal des Gasthauses zur Krone gehörte den Hip-Hop-Mädels vom TC Kühlenthal, die mit ihren wechselnden Formationen dem Publikum einheizten. Die Ministranten nahmen in ihrer Büttenrede kein Blatt vor den Mund, wenn es um aktuelle Themen aus Westendorf ging. Auch im Beitrag des Kirchenchors unter dem Thema „Reiselust“ wurde über die Probleme mit der Bahnhofsrenovierung und den unzuverlässigen Bahnverbindungen in den letzten Monaten gespottet – wie gewohnt verpackt in hervorragend dargebotenen Liedern.

Die Damen des katholischen Frauenbundes boten eine humorvolle Persiflage auf ein allseits bekanntes Küchengerät dar, das zur Melodie des Schlagers „Ti amo“ verehrt wurde. Eheliche Probleme zum Thema Shoppen beziehungsweise mangelnde Aufmerksamkeit für den Partner wurden in den Beiträgen der Heimatbühne Westendorf und der Freiwilligen Feuerwehr Waltershofen humorvoll auf den Punkt gebracht. Den Abschluss machte der Pfarrgemeinderat Westendorf mit seinen „Himmlischen Geschichten“. Die Ankunft verschiedener Personen aus der Pfarrei im Himmel sorgte für beste Stimmung im Saal.

Die Akteure lieferten sich lustige Diskussionen an der Himmelspforte mit dem Erzengel Michael, gespielt von Wolfgang Schulz, der auch wieder souverän durch das gesamte Programm führte. Die Besucherinnen und Besucher waren auch begeistert von der musikalischen Umrahmung des Pfarrfaschings durch den Musikverein Westendorf und Umgebung.

