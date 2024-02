Westendorf

vor 47 Min.

Seit 50 Jahren sind hier die Weiber los

Seit 50 Jahren ziehen die kostümierten Frauen das Obst- und Gartenbauvereins und Frauenbunds Westendorf immer am gumpigen Donnerstag durch die Straßen von Westendorf.

Am Weiberfasching geht in Westendorf den ganzen Tag lang die Post ab. In diesem Jahr gibt es sogar ein besonderes Jubiläum zu feiern.

"Helden der Kindheit" heißt das Motto in diesem Jahr beim Weiberfasching in Westendorf. Die Frauen-Gruppen haben sich passend dazu beispielsweise als Figuren aus der Sesamstraße oder als Ahoi-Brause verkleidet. Bereits ab Mittag ziehen fantasievoll kostümierten Frauen durch den Ort. Sie stürmen nicht nur das Rathaus, die Metzgerei und Schreinerei, sondern stoppen auch Autofahrer, die dann nur gegen "Wegezoll" weiter fahren durften. Ab dem späten Nachmittag geht die Party bei Live-Musik im Gasthof Schmidbaur weiter. Heuer war ein Jubiläum zu feiern: Bereits zum 50. mal zogen die Frauen das Obst- und Gartenbauvereins und Frauenbunds Westendorf am gumpigen Donnerstag durch die Straßen. Foto: Marcus Merk

