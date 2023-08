Unfallflucht: Einkauf bei Aldi in Westendorf kann teuer werden

Als eine Frau nach dem Einkauf zu ihrem Auto zurückkehrt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Zeit von 13:20 Uhr - 13:50 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Westendorf zu einem Verkehrsunfallmit anschließender Unfallflucht. Die 54-jährige Geschädigte parkte laut Polizei ihren Pkw, einen grauenFord Focus während ihres Einkaufs ordnungsgemäß in einer Parklücke. Als sie zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie eine große Delle am Fahrzeug hinten rechts. Die Polizei schätzten den Sachschaden auf 2000 Euro und sucht nun den Verursacher, der sich aus dem Staub gemacht hat. Zeufen können sich unter Tel.: 0821/323-1810 melden. (AZ)