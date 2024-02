Westendorf

Westendorf bekommt ab September eine Kita-Kombigruppe

Ab September 2024 kann in der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg Westendorf eine Kombigruppe eingerichtet werden.

Plus Im September soll an der Westendorfer Kindertagesstätte eine Kombigruppe eröffnet werden. Doch auch etwas anderes beschäftigte den Gemeinderat.

Von Steffi Brand

Mit zwei Anfragen kam der Träger der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg Westendorf auf die Gemeinde zu: Zum einen ging aus dem Schreiben die Bitte hervor, die Elterngebühren für die Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder zu erhöhen. Zum anderen stand die Bitte der örtlichen Leitung im Raum, zum nächsten Kindergartenjahr die Kombigruppe einzuführen, die schon seit längerem angedacht war und bei den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sogar mitberücksichtigt wurde.

Der Vorschlag zur Kombigruppe erntete Zustimmung, was mit Blick auf die Betriebserlaubnis bedeutet: Zum kommenden Kindergartenjahr 2024/2025 wird der Kindergarten ebenso betrieben, wie er bisher im Landratsamt gemeldet war – mit zwei Krippengruppen, zwei Kindergartengruppen und einer Kombigruppe. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren war die Anzahl der Kindergartenkinder so groß, dass eine Genehmigung erforderlich war, um die Kombigruppe als Kindergartengruppe betreiben zu können.

