Was im Augsburger Land am zweiten Adventswochenende los ist

Lieder und Geschichten: Geschichten, Gedichte und Lieder zur Vorweihnachtszeit stehen am Samstagabend ab 20 Uhr im Zehenstadel in Pfaffenhofen im Mittelpunkt. Bei "In Erwartung..." geht es um Lieder des Gempfinger Viergesangs. Uwe Rachuth, seine Frau Evi und seine Töchter Felicitas und Magdalena umrahmen den Abend mit Instrumenten wie Klarinetten und Geigen. Laienspieler sorgen für humorvolle Auftritte.

Rock'n'Roll-Beat: Im GeNuss Cafe in Lützelburg stehen die Beatbrothers am Samstag ab 20 Uhr auf der Bühne. Sie spielen Musik aus den 50ern und frühen 60er-Rock’n Roll-Beatsound. Der Eintritt frei.

Musik und Literatur: Im Bürgersaal am Hopfengarten in Stadtbergen wird am Sonntag ab 18 Uhr die „Heilige Nacht“ musikalisch aufgeführt, literarisch umrahmt von Benedikt L. Bader und Tobias Peschanel. In der Pfarrkirche St. Stephan in Hainhofen liest Harry Blank am Sonntag ab 18 Uhr die Weihnachtsgeschichte. Die musikalische Umrahmung übernimmt der MGV Liederkranz Hainhofen.