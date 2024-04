0,66 Promille: ein Monat Fahrverbot

Die Polizei hat am Montagabend einen Transporterfahrer kontrolliert. Für den 52-Jährigen war das ein teurer Stopp.

In der Ulmer Straße in Zusmarshausen hat die Polizei am Montag um 17.20 Uhr einen Transporterfahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem 52-Jährigen eine Alkoholfahne fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Damit endete die Fahrt des Mannes abrupt. Die Beamten stellten seine Autoschlüssel sicher. Den 52-Jährigen erwartet ein hohes Bußgeld und ein mindestens einen Monat lang dauerndes Fahrverbot. (corh)