17-jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 17-Jähriger erkennt eine Verkehrssituation zu spät, will mit seinem Leichtkraftrad ausweichen und stürzt schmerzhaft.

Bei einem von ihm selbst verschuldeten Unfall ist am Freitag, 28. Juli, gegen 13.30 Uhr der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche von Gabelbach kommend in Richtung Staatsstraße unterwegs. An der Kreuzung bei Kleinried übersah er eine 55-jährige Frau mit ihrem Wagen, die in gleicher Fahrtrichtung dort stand und nach links abbiegen wollte. Die Frau wollte zunächst einem entgegenkommenden Fahrer mit seinem Auto Vorfahrt gewähren.

Der junge Mann sah das stehende Auto im letzten Moment und wollte noch nach links ausweichen, streifte dabei jedoch das linke Heck des stehenden Fahrzeugs. Der 17-Jährige stürzte, schleuderte etwa 30 Meter über die Straße und zog sich eine Schnittwunde an der Hand sowie vermutlich einen Beinbruch zu. Auto und Motorrad wurden beschädigt. (jah)

