Zusmarshausen

08.02.2023

47-Jährige verursacht in Zusmarshausen einen Unfall

Artikel anhören Shape

In Zusmarshausen will eine 47-Jährige links abbiegen. In dem Moment, als eine Autofahrerin rechts vorbei will, entscheidet sie sich anders. Es kommt zum Unfall.

Die falsche Entscheidung hat eine 47-jährige Autofahrerin am Dienstagvormittag in Zusmarshausen getroffen. Die Frau ordnete sich um 11.10 Uhr auf dem Marktplatz auf Höhe der Kreissparkasse nach links ein, um abzubiegen. Dann aber überlegte sie es sich anders. In dem Moment, als eine 37-jährige Golf-Fahrerin rechts vorbeifahren wollte, entschied sich laut Polizei die 47-Jährige, doch geradeaus zu fahren, statt abzubiegen. Dadurch kam es zu einem Streifzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (thia)

Themen folgen