Zusmarshausen

10:48 Uhr

82-Jährige nimmt in Zusmarshausen einem 59-Jährigen die Vorfahrt

Einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer hat eine 82-Jährige am Freitag in Zusmarshausen übersehen.

Eine 82-jährige Autofahrerin will in Zusmarshausen von der Ulmer Straße nach links in die Wertinger Straße abbiegen. Dabei achtet sie nicht auf die Vorfahrt.

Einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer hat eine 82-Jährige am Freitag in Zusmarshausen übersehen. Die Seniorin wollte laut Polizei gegen 13.30 Uhr von der Ulmer Straße nach links in die Wertinger Straße abbiegen. Dort kam ihr ein 59-jähriger Autofahrer entgegen, der von links auf der Wertinger Straße stadteinwärts fuhr. Die 82-Jährige bemerkte dies zu spät, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Am Auto der Seniorin wurden beide linken Türen beschädigt, am Auto des 59-Jährigen die Motorhaube und die vordere Stoßstange. Der Gesamtschaden an beiden Autos beträgt rund 6000 Euro. (thia)

Themen folgen