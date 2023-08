Anhänger eines Gespanns stößt in Zusmarshausen gegen eine Wand

Ein Fahrzeuggespann hatte einen größeren Wendekreis als gedacht: Es kommt zu einem Unfall in Zusmarshausen.

In Zusmarshausen hat sich am Mittwoch um 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Webergasse ereignet. Der 33-jährige Fahrer eines Gespanns schätzte laut Polizei den Wendekreis falsch ein. Als der Mann in den Herrenanger abbiegen wollte, beschädigte der ausschwenkende Anhänger die Außenwand eines Gebäudes der Webergasse 12. Der Sachschaden wird auf 5200 Euro geschätzt. (kar)