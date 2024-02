Auto muss nach Unfall in Zusmarshausen abgeschleppt werden

Zu einem kleineren Unfall kam es am frühen Sonntagabend in Zusmarshausen. Ein Auto musste abgeschleppt werden, nachdem es gegen einen Stein gefahren war.

Nachdem eine Autofahrerin in Zusmarshausen gegen einen Stein gefahren war, musste ihr Wagen abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, krachte der Wagen gegen 17.15 Uhr in der Hochstiftstraße gegen den Stein, der als Begrenzung eines Blumenbeets dient. Der Schaden am Unterboden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (kinp)