Bahnausbau Ulm-Augsburg: Zusmarshausen gibt Stellungnahme ab

Kaum eine Gemeinde befasste sich so intensiv mit den Plänen zum Bahnausbau wie Zusmarshausen. Nun wurde eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben.

Wochenlang haben Gutachter und Rechtsanwälte hier über Unmengen von Papier gesessen, um eine Stellungnahme für das Raumordnungsverfahren auszuarbeiten. Nun ist das umfassende Werk fristgerecht abgeben worden. Das teilt die Gemeinde mit.

Darum geht es in der Stellungnahme zum Bahnausbau

Zur Stellungnahme gehörten vier Gutachten zur Lärmtechnik, Verkehr und Umwelt, Jagd sowie Naturschutz. Zu den Anlagen zählte auch ein Schreiben der Firma Chefs Culinar, dass die 600 Stellen bei der Niederlassung in Wollbach nur noch mit Arbeitskräften aus Augsburg und Günzburg besetzt werden könne. Zusammen mit dem 2. Bürgermeister Walter Aumann übergab Bürgermeister Bernhard Uhl die Unterlagen in Augsburg. „Mit der Übergabe der Stellungnahme ist für die Marktgemeinde ein erster Schritt beim Bahnausbau Ulm-Augsburg geschafft“ teilt Walter Aumann mit.

Die Petition mit über 2000 Unterschriften und 17 unterstützenden Kommunen zur Fristverlängerung wurde aufgrund eines Beschlusses des Marktgemeinderates bereits mit einem Schreiben an den Bayerischen Landtag in der letzten Adventswoche zurückgenommen. Zwischenzeitlich ging bei der Marktgemeinde ein Schreiben aus dem Verkehrsministerium ein. Staatsminister Christian Bernreiter bestätigte, dass die Bayerische Eisenbahngesellschaft untersucht, ob ein möglicher Bahnhalt in Zusmarshausen zu realisieren ist.

Möglicher Bahnhalt in Zusmarshausen wird überprüft

Damit die Einrichtung eines Regionalzughalts in Zusmarshausen weiterverfolgt werden kann, muss ein Potenzial von mindestens 1000 Ein- und Aussteigern pro Werktag ermittelt werden, um den vom Bund vorgegebenen Mindestwert für eine Finanzierung zu erreichen, teilt der Markt Zusmarshausen mit. Eine weitere Voraussetzung wäre natürlich der Verlauf der Neubaustrecke. Nur bei der autobahnnahen Linie könnte der Regionalhalt in Tieflage entstehen. In diesem Fall wären weitere Prüfungen in einer Nutzen-Kosten-Untersuchung gesamthaft zu betrachten, da dies Auswirkungen über den Haltepunkt im Zusamtal hinaus hat. Bürgermeister Bernhard Uhl schätzt ab April 2024 mit der Fertigstellung der Potenzialabschätzung. (AZ)

