Das "Waldwerk Kuno" gibt es jetzt als Modell zu sehen

Im Scheppacher Forst entstand während des Zweiten Weltkriegs der erste serienreife Düsenjäger der Welt. In Zusmarshausen kann man sich davon nun ein Bild machen.

Die Dauerausstellung zum "Waldwerk Kuno" im Museum Zusmarshausen hat eine umfangreiche Ergänzung erhalten: Ein detailgetreues Modell zeigt die geheime Fertigungsanlage und Baracken aus der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Versteckt im dichten Wald an der damaligen Reichsautobahn wurde das weltweit erste serienreife Düsenflugzeug Me 262 montiert.

Geplant und gebaut hat das Modell Hans Peter Englbrecht, der sich schon lange ehrenamtlich der Erforschung und Präsentation des Waldwerks im Scheppacher Forst neben der damaligen Reichsautobahn widmet. Gemeinsam mit Redakteur Maximilian Czysz hat Englbrecht bereits die Ausstellung in Zusmarshausen sowie einen Gedenkweg am Standort des ehemaligen Waldwerks konzipiert. Von Czysz stamme auch die Idee für das Modell, berichtet Englbrecht.

Modellbau nahm zwei Monate in Anspruch

Das neue Modell zeigt die Fertigungsanlagen im Wald ebenso wie die dort produzierten Flugzeuge und ein Stück der damaligen Reichsautobahn. Für den Bau des Modells benötigte der pensionierte Hauptschullehrer etwa zwei Monate – genau die Zeit, die der Aufbau des echten Werks im Herbst und Winter 1944 in Anspruch nahm.

Hans-Peter Englbrecht erzählt, warum die Nazis das Waldwerk Kuno so nah an der A8 gebaut haben. Video: Christina Heller-Beschnitt

Nicht alles konnte in der von der Gemeinde Zusmarshausen finanzierten Miniaturdarstellung historisch akkurat gestaltet werden: Der damalige Waldbestand wurde nach Kriegsende komplett gerodet und neu bepflanzt, weshalb sich die ursprüngliche Vegetation nicht mehr rekonstruieren lässt. Auch die Flugzeugmodelle, die Englbrecht von einem chinesischen Hersteller bestellt hat, passen im Größenverhältnis nicht hundertprozentig zu den Bäumen und Gebäuden des Modells. Trotzdem vermittelt das Modell einen detailreichen, durch zahlreiche Beschriftungen unterstützten Gesamteindruck vom Aufbau des Werks, anhand dessen sich die einzelnen Arbeitsschritte gut nachvollziehen lassen.

Das erste serienreife Düsenflugzeug entstand im geheimen Kuno-Werk

Unter Baumkronen und Tarnnetzen entstand 1944 das geheime Werk „Kuno“. Die Anlage, die von Feindfliegern unentdeckt blieb, produzierte bis wenige Stunden vor dem Einmarsch alliierter Truppen drei bis vier Düsenflugzeuge pro Tag. Erledigen mussten das auch KZ-Häftlinge. Sie kannten die Flugzeugfertigung bereits aus den Augsburger Messerschmitt-Werken.

Die aus anderen Produktionsorten gelieferten Einzelteile wurden vor Ort in einer langen Montagegrube im Werk zusammengefügt – anschließend wurden vor Ort die Motoren getestet, der Bordkompass justiert und die Bordkanonen an einer eigenen Schießbahn eingeschossen. Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter mussten die Flugzeuge mit Tarnfarbe besprühen. Anschließend wurden die Maschinen unter Tarnnetzen am Rand der Autobahn versteckt, die direkt als Startbahn dienen sollte.

Junge Piloten ohne Kampferfahrung sollten Düsenjäger fliegen

Tatsächlich schafften nur wenige der damals hochmodernen Kampfflugzeuge den Start. Das weiß Englbrecht von Zeitzeuge Richard Käßmair, der als Betriebselektriker bis zum letzten Tag im Kuno-Werk gearbeitet hatte: Noch einen Tag vor dem Einrücken der US-amerikanischen Streitkräfte wurden im Werk Flugzeuge montiert. Anschließend sollte der verbliebene Bestand von etwa 60 Flugzeugen von der Autobahn aus in unbesetztes Gebiet ausgeflogen werden.

Dafür sollte ein Trupp "blutjunger" Piloten im Durchschnittsalter von 20 Jahren eingesetzt werden, von denen kaum jemand ernsthafte Flugerfahrung, geschweige denn Erfahrung im Luftkampf hatte. "Von denen hätte keiner den Flug überlebt", ist sich Englbrecht sicher, schließlich handelte sich bei der Me 262 um das schnellste Flugzeug seiner Zeit. Nur noch zwei der Maschinen hätten abheben können, weiß Englbrecht von Käßmair. Die anderen seien durch einen Fliegerangriff auf die Autobahn schwer beschädigt worden.

Kuno-Waldwerk geriet beinahe in Vergessenheit

Nach Kriegsende geriet die Anlage im Scheppacher Forst schnell in Vergessenheit: Nach dem Abriss der Gebäude wurde das Gelände neu bepflanzt, die Überreste der Düsenjäger und die Produktionsanlagen waren in einer Zeit des Mangels längst ausgeschlachtet worden. Beinahe wäre das, was im Krieg dort passierte, vergessen worden: Im Ort gingen nur noch einige Gerüchte um. Englbrecht berichtet, dass er vor etwa 30 Jahren auf das Gelände und seine Geschichte aufmerksam geworden sei, als ein damaliger Schüler aus der achten Klasse ihm erzählte: "Da draußen im Wald sind so Betonteile."

Anschließend habe er die wenigen sichtbaren Überreste des Lagers gemeinsam mit dem Schüler angesehen und zunächst auf eigene Faust begonnen, sich im Ort über das Geschehen im Forst zu erkundigen. So sei er mit Richard Käßmair, dem ehemaligen Betriebselektriker der Kuno-Anlage, zusammengetroffen. Der sagte ihm damals: "Du bist der Erste, der sich da drum kümmert."

Technischer Fortschritt und großes Leid

Englbrecht fiel bei seinen Recherchen auch ein Foto in die Hände, das Leichen vor einer Baracke zeigt. Auch wenn er bisher keine endgültigen Beweise dafür hat, ist sich Englbrecht sicher, dass es sich dabei um eine Aufnahme aus dem Scheppacher Forst handelt.

Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter für das Kuno-Werk wurden unter den rund 1000 Häftlingen aus dem KZ Burgau, die meisten davon jüdische Frauen aus Polen und Ungarn, ausgewählt. Unter menschenunwürdigsten Bedingungen arbeiteten sie im Waldwerk den Messerschmitt-Fachleuten zu. Im KZ wurden nach dem Krieg offiziell 18 Todesfälle gezählt.

Wurden Häftlinge getötet?

Englbrecht weiß, dass der Großteil der Häftlinge aus dem Konzentrationslager in Burgau beim Anrücken der US-Armee auf einen Todesmarsch in noch unbesetztes Gebiet geschickt wurde – rund 25 Häftlinge mussten laut Käßmair jedoch im Werk bleiben, um die Produktion so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Der Zusmarshauser Heimatforscher geht davon aus, dass diese Häftlinge kurz vor dem Eintreffen der Amerikaner ermordet und in der Nähe des Lagers verscharrt worden seien – wo genau, das ist bis heute unbekannt.

Den Gedenkweg auf eigene Faust erkunden

Auf Anfrage steht Hans Peter Englbrecht für Führungen über das Gelände zur Verfügung. Wer sich auf eigene Faust ein Bild vom ehemaligen Kuno-Gelände im Scheppacher Forst machen möchte, findet unter www.waldwerk-kuno.info neben vielen weiteren Infos eine genaue Anfahrtsbeschreibung. Der Gedenkweg führt zu den Resten der Anlage. Besucher können in Kisten am Wegesrand Informationen und Fundstücke entdecken. Am Ende des Rundgangs durch den Wald mit seiner dunklen Geschichte sollen demnächst Holzskulpturen einen Platz finden. Sie sollen an die Menschen erinnern, die für Hitlers vermeintliche Wunderwaffe aus dem Wald leiden mussten.



Englbrechts Modell der Anlage sowie die über die Jahrzehnte gewachsene Sammlung an Fotos und Fundstücken rund um Kuno werden in einer Ausstellung im Museum Zusmarshausen (Augsburger Straße 11) gezeigt. Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.