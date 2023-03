Die Polizei erwischt einen betrunkenen Autofahrer in Zusmarshausen

Ein 63-Jähriger gerät auf der Staatsstraße bei Zusmarshausen in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Zusmarshausen aus dem Verkehr ziehen können. Der 63-Jährige war am Mittwoch um 19.25 Uhr auf der Staatsstraße in eine Kontrolle geraten.

Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von 1,3 Promille. Bei dem Mann wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (thia)