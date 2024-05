Einblick in die Welt des Abwassers: Zusmarshausen rüstet bei seiner Kläranlage auf

Plus Die Abwasserentsorgung der Gemeinde wurde für vier Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht. Eine Führung gewährt erste Einblicke in den neuen Komplex.

Die Marktgemeinde Zusmarshausen mit ihren acht Ortsteilen hat mittlerweile mehr als 6.000 Einwohner. Und all diese Haushalte haben tagtäglich ihre Spülbecken, Duschen und andere sanitäre Einrichtungen in Gebrauch. Doch wo verschwinden die ganzen Abwässer eigentlich genau hin?

Die Antwort auf diese Frage ist rund einen Kilometer nördlich des Siedlungsgebiets Wollbach zu finden: Die dort installierte Kläranlage verarbeitet bis zu 8.500 Kubikmeter Abwassermenge pro Tag, welche durch ein gewaltiges Kanalnetz von insgesamt 100 Kilometern Länge von sämtlichen Haushalten dem Klärwerk entgegengepumpt werden – was in etwa der Strecke von Zusmarshausen bis Garmisch-Patenkirchen entspricht. Doch selbst diese enorme Leistung reicht seit dem Bau der Anlage vor knapp 30 Jahren längst nicht mehr aus, um den kompletten Bedarf der Landkreis-Kommune zu decken. Daher hatte der Gemeinderat bereits 2019 beschlossen, die Anlage im großen Stile erneuern und erweitern zu lassen – Kostenpunkt: rund vier Millionen Euro.