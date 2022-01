Einbrecher in Zusmarshausen scheitert an der Metalltür

Ein Unbekannter versucht in das Modehaus in der Ulmer Straße einzudringen. Die Tür hält zwar stand, der Sachschaden ist aber erheblich.

Gescheitert ist ein Einbruchsversuch in ein Modehaus in der Ulmer Straße in Zusmarshausen. Der Täter richtete jedoch erheblichen Sachschaden an.

Passiert ist die Tat laut Polizei zwischen Mittwochabend und Freitagfrüh. Der unbekannte Täter scheiterte jedoch an der Metalleingangstüre. Diese wurde allerdings so stark beschädigt, dass sie nicht mehr aufgesperrt werden konnte. Ein Schlüsseldienst musste hinzugezogen werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)