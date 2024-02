Einen Handgriff vergessen, Unfall gebaut

Nur einen kleinen Handgriff hatte eine Autofahrerin in Zusmarshausen vergessen. Und schon kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Am vergangenen Samstagmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf dem Parkplatz des Aldi-Supermarkts in Zusmarshausen. Die 33-jährige Fahrerin vergaß beim Aussteigen, die Handbremse anzuziehen, sodass ihr Auto an ein schräg geparktes Auto anstieß, das ihrem Wagen gegenüber abgestellt war. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 300 Euro. (jah)

