Fahrradstreifen soll in Zusmarshausen für Sicherheit sorgen

Entlang der Wertinger Straße gibt es in Zusmarshausen nun ein Angebot für Radfahrer. Der Wunsch dazu kam aus der Bürgerschaft.

Fahrradfahren in Zusmarshausen soll sicherer werden. Das hatten sich Bürgerinnen und Bürger erstmals in der Bürgerversammlung 2021 gewünscht. Sie hatten einen Fahrradstreifen entlang der Wertinger Straße und des Marktplatzes vorgeschlagen. Der Gemeinderat nahm den Vorschlag auf und stimmte ihm Anfang 2022 zu. Weil die Straßen durch den Ort jedoch auch gleichzeitig Staatsstraßen sind, gab es zunächst eine Abstimmung mit dem staatlichen Bauamt.

Ende Juli hat das staatliche Bauamt Augsburg mit der Umsetzung des Fahrradstreifens begonnen. So führt nun auf der rechten Fahrbahnseite an der Staatsstraße 2027, beginnend ab der Tankstelle in der Wertinger Straße, in Richtung Marktplatz, Schlossplatz und Schlossstraße bis zum Ortsausgang ein Angebotsstreifen für Radfahrer entlang, der für diese die Verkehrssicherheit verbessern soll.

Bürgermeister ruft zu gegenseitiger Rücksicht auf

Bürgermeister Bernhard Uhl: „Ich freue mich sehr, dass wir den Wunsch aus der Bürgerversammlung zusammen mit dem staatlichen Bauamt Augsburg umsetzen konnten und damit mehr Sicherheit für Radler erreichen können. Trotzdem ist eine gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer wichtig, um Unfälle zu vermeiden.“ (AZ)

