Zusmarshausen

vor 50 Min.

Heizung abgedreht: Bewohner der früheren Zusamklinik fühlen sich machtlos

Plus Zwei Tage vor Weihnachten wird die Heizung in den Räumen der früheren Reha-Klinik in Zusmarshausen abgeschaltet. Warmes Wasser gibt es nicht. Warum das noch länger so bleiben könnte.

Von Katja Röderer

Zwei Tage vor Weihnachten wird es plötzlich kalt in der ehemaligen Zusamklinik in Zusmarshausen. Der Gasanbieter hat den etwa 30 Bewohnern den Hahn zugedreht. Familien mit Kindern aus Ländern wie Eritrea sind hier untergebracht, aber auch allein lebende Mieter aus Osteuropa und anderen Gebieten wohnen auf dem Gelände der früheren Reha-Klinik zwischen Rothsee und Autobahn. Sie alle haben seit diesem Tag auch kein warmes Wasser mehr. Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. "Ein Desaster", sagen Helfer wie Martina Finkel.

