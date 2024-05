Hoher Sachschaden: Schreinerei in Zusmarshausen brennt aus

Etwa eine halbe Million Euro Sachschaden verzeichnet die Polizei nach einem Brand in Zusmarshausen. Dort ist in der Nacht auf Dienstag eine Schreinerei ausgebrannt.

Eine Schreinerei in Zusmarshausen ist in der Nacht auf Dienstag vollständig ausgebrannt. Das teilt die Polizei mit. Demnach stand das Gebäude gegen 3.20 Uhr in Flammen. Die Feuerwehren aus Zusmarshausen, Vallried, Gabelbach und Wollbach rückten an, um den Brand zu löschen. Im Einsatz waren laut Polizei insgesamt 64 Einsatzkräfte.

Die Brandursache ist noch unklar. Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt aus, der zum Brand führte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Fest steht, dass der Sachschaden nach dem Vollbrand immens ist. Die Polizei berichtet von einer halben Million Euro. Grund dafür sind laut Polizei hochwertige Geräte, die den Flammen zum Opfer fielen. (kinp)