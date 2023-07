LKW-Auflieger touchiert in Zusmarshausen geparktes Auto

Als ein Lastwagenfahrer auf ein Firmengelände in Zusmarshausen einbiegen möchte, bleibt sein Fahrzeug an einem Auto hängen. Der Sachschaden: rund 3000 Euro.

Rund 3000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall in Zusmarshausen zu verzeichnen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines LKW-Aufliegers am Donnerstag gegen 6.50 Uhr auf ein Firmengelände einbiegen. Dabei schwenkte der Auflieger seitliche aus und touchierte einen in einer Parkbucht stehenden Hyundai, berichten die Beamten. (kinp)