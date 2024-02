Lkw fährt in Zusmarshausen gegen Straßenbeleuchtung

An der A8-Auffahrt bei Zusmarshausen ist eine Straßenbeleuchtung erheblich beschädigt worden. Die Polizei vermutet, dass ein weißer Lkw beteiligt war.

Der Fahrer eines weißen Lkw ist am Montag zwischen 6 und 7.45 Uhr gegen eine Straßenbeleuchtung An der Geisweghülle in der Nähe der A8-Auffahrt bei Zusmarshausen gefahren. Dabei soll er laut Polizei einen erheblichen Schaden angerichtet haben, der noch nicht genau beziffert werden konnte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. (AZ)