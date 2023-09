Mehr als 40 Direktvermarkter am Sonntag in Zusmarshausen

Der Regionalmarkt rund um die Realschule in Zusmarshausen präsentiert am Sonntag das vielfältige Angebot der Direktvermarkter aus der Region.

Der Naturparkverein und die Regionalentwicklung Augsburg Land West veranstalten am Sonntag, 1. Oktober, einen Regionalmarkt in Zusmarshausen. Mehr als 40 Direktvermarkter aus dem Naturpark Westliche Wälder bieten rund um die Realschule in Zusmarshausen von 11 bis 17 Uhr ihre Produkte an.

Eröffnet wird der Markt um 11 Uhr vom Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU). Regionale Produkte wie Honig und Marmeladen, Käse-, Wurst- und Wildspezialitäten können von den Besucherinnen und Besuchern vor Ort verkostet und gekauft werden. Es gibt beispielsweise auch handgesponnene und naturgefärbte Wolle, Filzprodukte, Kräuter und Seifen, Infostände und vieles mehr. Imbissstände aus der Region bieten Getränke, kleine Snacks, Süßes aber auch warme Gerichte an.

Die Veranstaltung schließt sich dem Tag der Regionen unter dem Motto "... wurzeln in einer globalisierten Welt" an und steht im Einklang mit den Grundsätzen, die den Tag der Regionen ausmachen: Regional, Bio, Fair. Dazu bekennt sich auch der Landkreis Augsburg, der im Rahmen eines Festaktes um 12 Uhr die Auszeichnung "Fairtrade-Landkreis" erhalten soll. Der Eintritt ist frei. Parkplätze sind im Ort ausgewiesen. (AZ)

