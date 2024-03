Mitarbeiterin in Zusmarshauser Restaurant verbrennt sich an heißem Öl

Die Polizei meldet einen Betriebsunfall in einem Restaurant in Zusmarshausen. Eine Mitarbeiterin zog sich Verbrennungen zweiten Grades zu.

Verbrennungen zweiten Grades zog sich eine Mitarbeiterin eines Restaurants in Zusmarshausen zu. Wie die Polizei berichtet, geriet die 27-Jährige bei Reinigungsarbeiten in der Küche mit ihrer Hand in heißes Öl. Nach der Erstversorgung durch Sanitätskräfte wurde die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (kinp)