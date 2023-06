Musik am Platz: Open-Air-Konzert in Zusmarshausen

Unter freiem Himmel spielt die Zusmarshauser Marktkapelle am Sonntag auf dem Kirchplatz. Das Konzert ist Teil einer Kulturserie der Bürgerstiftung Augsburger Land.

Die Idee zu "Musik am Platz" sei während der Pandemie entstanden, erklärt Christian Weldishofer. Um Musikkapellen und Chöre im Augsburger Land zu motivieren und zu fördern, sollte es eine neue Konzertreihe geben. Auch nach Corona soll die Reihe fortgeführt werden. Nun ist ein Konzert auf dem Kirchplatz in Zusmarshausen geplant.

Dort spielt am Sonntag ab 17 Uhr die Marktkapelle Zusmarshausen, die es schon seit dem Jahr 1700 gibt. Heute, im Jahr 2023, kann der Verein 277 passive und aktive Mitglieder zählen. 2009/2010 gründete der Verein die Musikwerkstatt "Hohes C" und begann so mit der Instrumentenausbildung für Kinder und Jugendliche für alle Blasinstrumente. Heute ist die Marktkapelle Zusmarshausen stolz auf 48 Schülerinnen und Schüler und auf deren Leistung, die sie auch bei Wettbewerben unter Beweis stellen. Doch nicht nur die Jugend wächst und lernt.

Wie sich die Marktkapelle Zusmarshausen in 323 Jahren verändert hat

Auch die Marktkapelle entwickelte sich in den vergangenen 323 Jahren weiter. So spielt die Marktkapelle Zusmarshausen heute erfolgreich in der Mittelstufe und kann auf einige Dirigenten und Dirigentinnen zurückblicken, welche zu diesem Erfolg beigetragen haben. Selbstverständlich trägt auch der aktuelle Dirigent Johannes Mimmler dazu bei, dieses Level zu halten. Genau das möchten die Musikerinnen und Musiker beim Konzert "Musik am Platz" zeigen.

Das Konzert ist Teil einer Kulturserie der Bürgerstiftung Augsburger Land. Die Stiftung ist eine Einrichtung des Landkreises, die mithilfe vieler Sponsoren Projekte fördert. Ihr Motto lautet "Von Bürgern für Bürger". Die Bandbreite der Förderprojekte geht von Kunst und Kultur über Sport, Jugend- und Altenhilfe, Natur- und Landschaftsschutz bis hin zu Wissenschaft und Forschung. Mehr Infos dazu gibt es im Internet unter www.buergerstiftung-augsburger-land.de. (AZ)

