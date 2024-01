Die Polizei zieht am Dienstagvormittag einen 29-Jährigen in Zusmarshausen im Verkehr. Der Mann ist ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen unterwegs.

Eine Anzeige kassierte ein 29-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag in Zusmarshausen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 8.30 Uhr mit seinem Audi durch Zusmarshausen in Richtung Dinkelscherben. In der Hochstiftstraße wurde er von den Beamten angehalten. Dabei wurde laut Polizei festgestellt, dass der Mann aufgrund eines Drogendelikts keinen Führerschein mehr hatte. Ein weiteres Problem für den jungen Mann: Ein Drogentest verlief positiv. Deshalb wurden die Schlüssel sichergestellt und eine Weiterfahrt unterbunden. Den 29-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (kinp)