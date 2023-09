Polizei stoppt gestohlenen Mercedes Sprinter

Das Fahrzeug war mit einem ebenfalls gestohlenen Motor ausgestattet. Nun geht es um die Rückverfolgung.

An diesem Fahrzeug stimmte etwas nicht: Bereits am vergangenen Sonntag, 10. September, kontrollierte eine Polizeistreife in Zusmarshausen einen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug war mit vier Personen besetzt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass die eingebrachte Fahrgestellnummer manipuliert war. Die originale Fahrgestellnummer konnte noch vor Ort identifiziert werden. Der Sprinter wurde im Vorjahr offenbar entwendet und letztlich auch mit einem entwendeten Motor ausgestattet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Wann das Fahrzeug manipuliert wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (jah)

Lesen Sie dazu auch