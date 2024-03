Polizei zieht falsche Diplomaten auf der A8 aus dem Verkehr

Der Polizei fällt auf der A8 ein Auto mit einem Aufkleber auf, den eigentlich nur Angehörige eines Konsulats am Fahrzeug anbringen dürfen. Am Steuer sitzen aber keine Diplomaten.

Ein ungewöhnlicher Aufkleber fiel der Polizei an einem Auto auf der A8 ins Auge. Gegen 14 Uhr kontrollierten die Beamten deshalb einen Audi mit Anhänger. An dem Fahrzeug war ein Aufkleber mit der Aufschrift "CC" angebracht, berichtet die Polizei. Zusatzschilder mit dieser Aufschrift weisen den Insassen eines Wagens eigentlich weithin sichtbar als Diplomaten aus. Das Schild "CC" dürfen Angehörige eines Berufskonsulats am Auto anbringen. Kenntlich machen sie in der Regel außerdem ein spezielles Nummernschild, das oft eine Null am Anfang trägt.

Bei der Kontrolle auf der A8 saßen laut Polizei aber keine Diplomaten am Steuer. Die Beamten stellten den Aufkleber vor Ort deshalb sicher. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ermittelt nun wegen Missbrauchs von Titeln. (kinp)