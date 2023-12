Schülerin verbrüht sich in Zusmarshausen an heißem Tee

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien verbrüht sich eine siebenjährige Schülerin an ihrem Tee. Sie erleidet Verbrennungen zweiten Grades.

In Zusmarshausen hat sich eine Schülerin am Freitagmorgen an heißem Tee verbrüht. Wie die Polizei mitteilt, öffnete die Siebenjährige gegen 8.10 Uhr ihre mitgebrachte Teekanne. Dabei schwappte das heiße Getränk auf ihren Körper. Die Schülerin erlitt nach Angaben der Polizei Verbrennungen zweiten Grades. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach München gebracht. (jly)

