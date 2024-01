Streit: Mann zertrümmert Autoscheibe

Nicht mehr unter Kontrolle hatte sich ein 31-Jähriger in Zusmarshausen bei einem Streit. Er schlug am Auto seines Kontrahenten eine Scheibe ein.

Von einer ungewöhnlichen Reaktion berichtet die Polizei in Zusmarshausen. Am Samstag, 30. Dezember, gegen 6.40 Uhr, kam es zwischen zwei Männern zu einer verbalen Streitigkeit. Diese mündete darin, dass einer der beiden Beteiligten die Fensterscheibe des Autos seines Kontrahenten einschlug. Den 31-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (jah)

