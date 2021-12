Unbekannter fährt geparkten Toyota in Zusmarshausen an

Ein 29-Jähriger parkt seinen schwarzen Toyota ordnungsgemäß in der Paracelsusstraße. Dort fährt ihn ein anderer Autofahrer an und flüchtet.

Ein schwarzer Toyota ist in Zusmarshausen angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Laut Polizei war der Wagen zwischen Freitagmorgen, 4 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Paracelsusstraße geparkt. In diesem Zeitraum streifte ein vermutlich rotes Fahrzeug den Toyota und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen melden. (thia)