Unfall auf dem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße

Nicht genau geschaut hat ein Autofahrer beim Wenden auf einem Parkplatz. Er streifte ein anderes Gefährt.

Zu einem Unfall ist es auf dem Pendlerparkplatz in Zusmarshausen zwischen Autobahn und Staatsstraße gekommen. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, übersah ein 54-jähriger Autofahrer beim Wenden mit seinem Wagen am Samstag, 19. August, kurz vor 22 Uhr, einen in einer Parklücke abgestellten Anhänger und streifte diesen. Dadurch entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (jah)

