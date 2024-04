Unfall trotz Warnung der Polizei: 1000 Euro Schaden

Obwohl die Polizei ihn gewarnt hatte, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer einem Schwertransport entgegen. Doch der hatte Überbreite.

Ein Streifenwagen der Polizei begleitete am Freitagmorgen einen Schwertransport mit Überbreite. An einer Hauptstraße eines Zusmarshauser Ortsteils warnte die Polizei laut Bericht den entgegenkommenden Verkehr. Ein 25-jähriger Autofahrer hätte wegen der Größe des Schwertransports am Straßenrand warten müssen.

Stattdessen, so die Polizei, fuhr der 25-Jährige weiter und stieß mit dem Schwertransport zusammen. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)