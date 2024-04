Zusmarshausen

06:00 Uhr

Wie geht es in der Frühlingsstraße in Zusmarshausen voran?

Plus Die Frühlingsstraße in Zusmarshausen soll zur Einbahnstraße werden. Eltern hoffen, dass ihre Kinder dann einen sicheren Schulweg haben. So ist der aktuelle Stand.

Von Katja Röderer

Der Schulweg der Kinder aus dem Wohngebiet Steineberg hat Anfang des Jahres für längere Diskussionen in Zusmarshausen gesorgt. Um ihnen einen möglichst sicheren Schulweg zu ermöglichen, war die Gartenstraße zwischenzeitlich zur Einbahnstraße erklärt worden. Damit waren jedoch die Anwohner unzufrieden, sodass die Einbahnreglung nur wenige Tage später wieder aufgegeben wurde. Stattdessen rückte die Frühlingsstraße ins Visier. Ist dort inzwischen schon etwas geschehen?

Anfang Februar hatten sich die Eltern der Schulkinder vom Steineberg gemeinsam mit den Anwohnern, dem Marktrat und der Gemeindeverwaltung darauf geeinigt, die Frühlingsstraße von der Gartenstraße kommend bis zum Krankenhausweg zur Einbahnstraße zu machen. Auch ein beleuchteter Gehweg sollte hier eingerichtet werden. Allerdings handelt es sich um eine so genannte "unechte Einbahnstraße". Bei diesem selteneren Sonderfall ist die Einfahrt von einer Seite zwar verboten, die Straße kann aber in beide Richtungen befahren werden. In der Frühlingsstraße in Zusmarshausen würden einige Anwohner davon profitieren.

