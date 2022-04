Zehnjährige Anjeza aus Zusmarshausen singt bei "The Voice Kids"

Die zehnjährige Anjeza aus Zusmarshausen ist bei "The Voice Kids" dabei. Sie träumt vom Leben als Musikerin. Am Freitagabend steht sie auf der großen Bühne.

Die Stimme der Zehnjährigen ist beeindruckend kräftig. Damit will Anjeza am Freitagabend die Jury der Sat1-Casting-Show " The Voice Kids" überzeugen. Dann wird sich zeigen, ob die beeindruckend kräftige Stimme der jungen Zusmarshauserin die Jury überzeugt.

Die Casting-Sendung "The Voice Kids" ist seit Anfang März mit der zehnten Staffel auf den TV-Bildschirmen Deutschlands zurück. In der Show erhalten Kinder die Chance, ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Ihr Können wird von einer Jury bewertet. Die besteht aktuell aus den Musikern Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo sowie Lena Meyer-Landrut.

"The Voice Kids" mit Coaches wie Michi Beck, Smudo und Lena Meyer-Landrut

Drehen sich mehrere Juroren um, so darf der Kandidat oder die Kandidatin selbst entscheiden, von welchem Coach er unterstützt werden möchte. Ob sich nach dem Auftritt der jungen Zusmarshauserin einer der Coaches umdrehen wird, steht zwar schon fest, verraten darf sie aber noch nichts. Am Freitagabend wird sich zeigen, ob diese Power die Jury überzeugt. Wie weit Anjeza bei "The Voice Kids" kommt, ist noch streng geheim.

Anjeza erzählt von ihrem ersten Auftritt bei "The Voice Kids"

Mit unserer Redaktion hat Anjeza aber schon über ihren ersten Auftritt bei "The Voice Kids" gesprochen. Sie erzählt, wie die Casting-Show abläuft und wie sie mit einer großen Überraschung von ihrer Teilnahme erfuhr. Das und noch einiges mehr lesen Sie hier.